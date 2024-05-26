美品✨バーバリー ハンドバッグ ノバチェック サフィアーノレザー ベージュ系

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ご覧いただきありがとうございます♪#tomoのバッグ部屋◆商品名burberryBURBERRYバーバリーハンドバッグトートバッグ手持ち鞄カバンノバチェックノヴァチェックロゴ刻印 ロゴ型押し ロゴプレート シルバープレート レザー 革 ヴィンテージ ビンテージメンズ レディース ユニセックス 男女兼用 通勤通学ビジネス◆サイズたて：26㎝よこ：31.5㎝マチ：11㎝持ち手：44㎝◆仕様内ファスナーポケット×2内ポケット×2◆色ベージュ系◆素材レザー 革◆商品説明目立った汚れや破れ等はなく、美品です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。 ◆詳細大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。◆お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✅お取引についてご不明点ございましたらお気軽にコメントください。(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。管理番号：1044