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Sルース 0.495ct/I/SI-1/VERYGOOD/FAINT
商品番号 L11287360805
商品名

Sルース 0.495ct/I/SI-1/VERYGOOD/FAINT
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 21,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！中央宝石研究所、鑑定済みの天然ダイヤモンドルースです。是非この機会にご検討下さい。カラット:0.495ctカラーIクラリティ:SI-2カット:VERYGOOD蛍光性:FAINT(S)2267737
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