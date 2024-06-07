マッキントッシュフィロソフィ マフラー ムーンバット ワッペン

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はじめまして！空白と申します。(*´ω｀*)商品一覧→ 【#空白shop屋さん】管理番号:b2006_3500_5500 $$8499❤️サイズ約22㎝×90㎝※検品のため一度開封しています。 未使用品となっております。[マッキントッシュフィロソフィ]マフラーMOONBAT(ムーンバット)MACKINTOSHPHILOSOPHY(マッキントッシュフィロソフィー)ラクーンウールニットBuckinghamBearワッペン付プチマフラーレディースプレゼントギフト4412524-431-44125MACKINTOSHPHILOSOPHY(マッキントッシュフィロソフィー)のカシミヤ100%のマフラーです。カシミア ショール❤️購入について♡まとめ割・フォロー割あります！ プロフィールを見てください。♡撮影上、光の加減で写真の見え方が違って見える場合があるので、ご了承ください。❤️発送についてらくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便✨送料の関係上発送方法を変更する場合があります。ご希望の発送方法がありましたら、お気軽にコメントください。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。✨出来るだけ早い発送を心がけています。特に、急いで発送してほしい方はコメントにて知らせていただけると助かります。❤️コメントへの返信について出来る限り、丁寧な対応を心がけています。ご不明点等ありましたら、ご相談ください。♡落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。）最後まで読んでいただきありがとうございます(*´꒳`*)#空白shop屋さん他にもたくさん出品しています！ぜひ、ご覧下さい。(〃ω〃)