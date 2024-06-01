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商品詳細
プラステワンピースリネンポリミモレワンピースSサイズ、ブラウン新品ですが着る機会がなくなってしまったので出品します軽やかで落ち感がキレイな女性らしいワンピース清涼感のある肌触りの良いリネンとポリエステルを混紡した、軽くてやわらかい素材を使用しています。ウエスト切り替えで贅沢にタックあしらった、上品で洗練された女性らしいデザインのワンピース。ハイウエストの切り替えにウエストマークのリボンでスタイルアップ効果が期待できます。前後差のある裾はボリュームをたっぷり持たせており、動くたびにドラマテックなフレアー感が楽しめます。
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