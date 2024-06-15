新品未使用 ブラックレーベルクレストブリッジ リボンワンピースジャンパースカート

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商品詳細
似ている商品があり使用しない為、出品致します⭐︎゜゜・*:.。..。.:*・'.。.:*【新品未使用ブラックレーベルクレストブリッジリボンワンピージャンパースカート】✿タグ付き✿定価37400円✿オールシーズン◎✿size38M✿後ろリボンにて長さ調整可◎バックゴム仕様でウエスト周りの幅対応◎✿素材表地再生繊維60%ナイロン40%裏地ポリエステル✿ハンガー掛け保管゜゜・*:.。..。.:*・'.。.:*●商品紹介・ブルーレーベルクレストブリッジのクレストブリッジチェックエコナイロンワッシャージャンパードレスです。・バックディテールがかわいいジャンパードレス【Design】バックディテールにこだわったジャンパードレスです。クロスさせた肩ひもとウエストのリボン、抜け感のある華奢な上身頃がポイントです。ブルーレーベルらしいフィット＆フレアのシルエットと長めの丈感が大人フェミニンな雰囲気です♡【Styling】インナーには薄手のニットやカットソーがおすすめ⁎ˇ◡︎ˇ⁎【Fabric】トレンドのハリ感のある素材です。西脇産地で生産されたMADEIN JAPANのオリジナル素材です。♦︎別ページにて【ブルーレーベルクレストブリッジ 両サイドリボンチェック36colorネイビー】も出品しております(*´꒳`*)
http://narcologia.ru/goods/Addict213618.html
http://narcologia.ru/goods/conception601457.html
http://narcologia.ru/goods/peroration344615.html
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