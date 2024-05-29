ハーレーダビットソン　Tシャツ

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値下げしました。2年前に古着屋で購入。購入価格6000円ほどでした。全体的に小さめで、丈も短めです。首まわりも少しつまっています。着心地◎生地がしっかりしているためあまりへたれないと思います。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）