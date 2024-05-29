バーバリーの可愛い長Tシャツ

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商品詳細
バーバリーのチェックがワンポイント後ろのファスナーも魅力裾がフレアーでお尻も隠せます(^^)カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地胸囲46総丈65素人採寸、中古品にご理解ください。
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