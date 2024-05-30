ウェーブシャーリングツイストパフブラウス

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引き続き人気！ドットシャーリングウェーブ素材。今季は新色のグリーンが新鮮。後ろにツイストディティールを加えた新デザインはツイストを前にしても着れる嬉しい2way仕様。レトロで楽しいプリントを、凹凸感のあるシャーリングコットン素材にのせて、コンパクトな丈感のガーリーなブラウス。さらっと清涼感のある着心地で真夏まで着こなせますよ。カジュアルなボトムに合わせるのはもちろん、タックインしてきれい目のスタイリングも◎•カラー:ブラック×ホワイト•サイズ:Free•品質:綿100%•価格:11880円《平置きして》•丈:約55㎝