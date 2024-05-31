4298洋服屋シズカコムロパンチングブラウス

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色 白 素材 綿100%平置きサイズドルマンスリーブ ネックから袖口 40センチ後ろ丈 80センチ前丈 69センチ(後ろより 11センチ短いデザイ ンです。)税抜き定価4万円位カットソーの上に２回着用傷汚れは見当たりませんが中古です。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。配送時のたたみシワもご了承ください。