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4298洋服屋シズカコムロパンチングブラウス
商品番号 C54253151603
商品名

4298洋服屋シズカコムロパンチングブラウス
ブランド名 シズカコムロ
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　白　素材　綿100%平置きサイズドルマンスリーブ　　ネックから袖口　40センチ後ろ丈　80センチ前丈　　69センチ(後ろより　　　　11センチ短いデザイ　　　　ンです。)税抜き定価4万円位カットソーの上に２回着用傷汚れは見当たりませんが中古です。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。配送時のたたみシワもご了承ください。
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