eimy istoire バックギャザリングラッフルフレアワンピース ピンク

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ご覧いただきありがとうございます⿻*⌖.お値下げ交渉大歓迎です。気になりましたらコメントください！⭐︎他にもeimyistorieの商品出品中です→#うえぽんのエイミーイストワールこちらから全てのレディース商品が見れます→#うえぽんのお洋服*.❁⃘商品詳細❁⃘*.『ハリのあるコットン生地を使用した上品な印象のサマードレス高めのウエスト切り替えで足長効果抜群。肩周りのフリルは程よく動きのあるデザインになっています。裾のフリルはたっぷりとギャザーを入れて、ボリュームのあるシルエットに。背中はギャザーを寄せて丸く開け、抜け感をプラス♡人気のブランドアイテムです☺︎』 ◉ブランド名:eimyistorie◉サイズ:F◉寸法着丈：112身幅：35肩幅：25袖丈：14袖幅：20◉透け感 【無】◉伸縮性 【無】◉メーカー、素材：「添付画像(タグ写真)」に記載しております◉定価 22,000円※本品は、特に目立った傷や汚れはありませんが、素人検品ですので、見落としがあるかもしれません。その点のご注意の程、よろしくお願いします。 ■■補足事項■■1コメントの対応は、先着にコメントされた方から優先に対応させていただきます。2※アパレル商品について服のサイズ表記(アルファベット)についてはメーカー等により判断基準が異なります。お客様が購入をご検討される際は『平置き寸法の実測値』をご確認の上、ご購入をお願いします。#エイミーイストワール#ロングワンピース#ロング#無地#シンプル#半袖ワンピース#半袖#ベルト#フリルワンピース#フリル管理番号0726