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ハンドバッグ　リングトカゲ　ほぼ未使用品　本革
商品番号 L95029582198
商品名

ハンドバッグ　リングトカゲ　ほぼ未使用品　本革
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革希少なリングトカゲの革を使用したハンドバッグです。よろしくお願い致します。値下げ致しました。
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