新品 S　Pitsole「ピットソール」2個セット　インソール「Sサイズ」2個

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値下げしました！【お得な2個セット】公式正規品 SPitsole/ピットソール・サイズ：Sサイズ(23〜24.5cm)・個数：2個・状態：新品、未使用、未開封・世界特許取得技術採用・ダイエットインソール・公式サイトから購入した「正規品」となります・ご自身の靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご利用ください・簡易包装での発送となります。#Pitsole#ピットソール#サイズS #Sサイズ#インソール#ダイエットインソール#ダイエットソール#ダイエット#新品 #未使用 #未開封#新品未開封#中敷き #中じき#姿勢改善 #反り腰改善#レディース #メンズ #正規品#匿名発送 #匿名希望 #匿名.