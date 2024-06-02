PRADA ショルダーバッグ 大容量

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商品詳細
新品未使用品プラダノベルティショルダーバッグサイズ横が33cm縦が39cmショルダー約42cm約120cm（調整可能）素人採寸ですので誤差はご了承下さい。海外のセレクトショップにて購入したノベルティバックです。よろしくお願いいたします。
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