機種✨コーチ ショルダーバッグ ベージュ 馬車金具 アリー レザー 4790

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ご覧いただきありがとうございます☺︎コメントなし、即購入、大歓迎です^^#古着ayay上記ハッシュタグから他の商品をご覧いただけます！おまとめ割できますのでコメントにてお知らせください！■アイテムCOACHコーチショルダーバッグ限定品馬車金具バイカラーレザー本革ペブルレザー高級金具アリー4790■サイズタテ 13cmヨコ 18cmマチ 7cmショルダー106.5-124.5cm重 さ380g■仕様メインポケット ホック開閉仕切り×1オープンポケット×1■カラートープマルチ金具:アンティークゴールド■素材本革ペブルレザー■付属品タグチャーム■状態金具付近に二箇所スレがございます。また、ショルダーの金具付近にヨレがございますが、こちらは肩にかけてしまえば気にならないかと思います。その他角スレもなく、特に目立った傷や汚れはございませんので、まだまだご使用いただけます♡※神経質な方はご購入をご遠慮ください＊ダメージや汚れが有れば記載しますが見落とし箇所もあるかと思います。新品や完璧を求める方はご遠慮下さい。