TOD'S ショルダーバッグ ナイロン　レザー ネイビー ショルダーバッグ

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■TOD'Sナイロンレザーショルダーバッグ大人気のTOD'Sのショルダーバックナイロン製なので、とても軽量！ビジネスバックや旅行、普段使いに活躍です♪またショルダー部分やファスナータグ部分はレザー仕様になっていて、お洒落です。■カラーネイビー写真では黒っぽく見えますがネイビーです。現物も黒に違いネイビーです。レザー部 ネイビーシルバー金具■仕様外ポケット3個、内ポケット1個A4サイズ入ります。■サイズ縦約28cmファスナー幅35㎝ （入れ口ファスナーの長さ）底部 横約39cmショルダーストラップ約100cm※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。■状態全体的に使用感はございますが、目立つシミやレザー部の傷等はなくまだまだお使い頂ける商品です。中のナイロン部分に破れがあります。写真9枚目をご確認下さい。場所はファスナー下 入れ口部分です。中古品にご理解の上、ご購入下さい。※何かご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい♪素材...牛革(本革)、その他レザー(本革)、ナイロン