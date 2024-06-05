セールUS POLO ASSN. ユーエスポロアッスン ナイロントートバッグ

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商品詳細
素材···ナイロンRECYCLEDNYLON100％カラー···イエロー、ゴールドサイズ：約横27cm×縦22cm×幅15.5cm軽くて使いやすいサイズになっております。タグ付きですが▫︎保証書、付属品袋は含まれていません。YELLOWNYLONBAGPOLOASSN.BLUETRAVELMUSTARDSUMMEROOTD夏ギフトカラー···ベージュ、イエロー、ゴールドカラー···ベージュ、ゴールドカラー···ベージュ、イエロー、ゴールドトートバッグ種類···トートバッグトートバッグ種類···ランチトートバッグトートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)トートバッグ種類···トートバッグ
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