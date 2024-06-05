MARC JACOBS ショルダーバッグ

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商品詳細
2年前、神戸三田のアウトレットで¥60,000で購入しました。使用3、4回？短時間です。長財布はギリギリ入らないくらい、折り財布とケータイとハンカチティッシュキーケース、、ぐらいは収納できます！前のマチ付きポケットが使いやすいです♡(写真4,6枚目フラップ開閉で、磁石で閉まるので開け閉めも使い勝手とてもいいです◎■サイズ横：約25cm縦：約24cm幅：約8cm持ち手：約-cmショルダー：約98-118cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革•シボ
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