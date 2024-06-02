CHANEL　キャビアスキン　バック　美品

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丸型タイプキャビアスキンサイズW12×H12×D6チェーン長さ128㎝オープンポケット×2シリアルナンバー30番台付属品 お箱・保存袋・ギャランティカード2020年、沖縄DFSにて購入しました(*^^*)子育てで使用する機会がないため出品。2回のみの着用。布袋に保管していたこともあり、美品です。お値下げは、気持ち程度でしたら可能です。すり替え防止、返品の手間を避けたいため、クレーム気質のある方、新品レベルを求めている方、常識がないという自覚のある方は購入しないでください。以前、購入・評価後に細かい傷を主訴に値切る方がおり、時間と気力を吸いとられました。屈しませんでしたが(\u003e_\u003c)美品ですが、2回は使用しています。中古品に理解のある方のみ、購入をお願い致します(∋_∈)・チャックの開閉、固さなし・よくみると、ゴールドチェーン部分に小傷がございます。よく見ないとわからない傷です。角スレや汚れなどは見受けられません。ゴールドチェーンの輝き、キャビアブラックの艶あり美品です。