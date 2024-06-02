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ヴィオラドーロ　スマホショルダー　グリーン
商品番号 S19916628329
商品名

ヴィオラドーロ　スマホショルダー　グリーン
ブランド名 ヴィオラドーロ
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィオラドーロのスマホショルダーです。とても綺麗なグリーンです。ほんの少しだけ擦れたところがあります。(写真三枚目)２.３回使用いたしました。カラーグリーンサイズ横9.5縦15ショルダー115
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