BLAMINK ブラミンク　トートバッグ　ノベルティ　黒　未使用

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商品詳細
BLAMINKブラミンクのトートバッグ、2023年秋冬のノベルティです。色： 黒寸法： 高さ37cm 横幅43cm マチ16cm寸法は素人の実測ですので、多少の誤差はご容赦ください。新品、未使用品です。
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