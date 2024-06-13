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BLAMINK ブラミンク　トートバッグ　ノベルティ　黒　未使用
商品番号 T81378520043
商品名

BLAMINK ブラミンク　トートバッグ　ノベルティ　黒　未使用
ブランド名 ブラミンク
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLAMINKブラミンクのトートバッグ、2023年秋冬のノベルティです。色：　黒寸法：　高さ37cm　横幅43cm　マチ16cm寸法は素人の実測ですので、多少の誤差はご容赦ください。新品、未使用品です。
http://narcologia.ru/goods/contemplate353777.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper582809.html
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