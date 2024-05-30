サムシング　SOMETHING カラーストライプシャツ

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サムシングのストライプシャツです。6600円で購入し一度のみの着用です♩ストライプでロゴもついていてとても可愛いです＾＾ぜひお安くいかがですか（＾_＾）♡他にも多数出品してます◎同時購入でお安くできます#ピンクシャツ #ストライプシャツ#ピンクコーデ