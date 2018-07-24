ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　5f グリーン

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、サイズは5fでL〜XLです。平置き採寸でもご確認ください。特に傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅45着丈65
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