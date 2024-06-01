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【希少美品】イザベルマランエトワール チェック プルオーバー パフスリーブ
商品番号 W23555833829
商品名

【希少美品】イザベルマランエトワール チェック プルオーバー パフスリーブ
ブランド名 イザベルマランエトワール
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ISABELMARANTETOILE(イザベルマランエトワール)チェックプルオーバーパフスリーブ【カラー】グレーチェック【サイズ】34(S相当)着丈:63裄丈:36身幅:46裾幅:33【素材】ウール100％【商品状態】目立った傷、汚れ、シミ、色あせ等はなく綺麗な状態です。【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-18袖丈···半袖柄・デザイン···チェック素材···ウール季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/sepulchral55832.html
http://narcologia.ru/goods/pompous145923.html
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