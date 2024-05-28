値下げ中！！Chloeカード\u0026コインケース

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商品詳細
♡Chloeカード\u0026コインケースブラック付属品は保存袋のみとなってますイニシャルチャームはついておりません。1度短時間の使用なので極美品となっておりますがご理解頂ける方のみ、購入をお願い致します。本体に汚れはありませんが金具部分に多少の傷がございます。コインケース部分は一度も使ってないのでとても奇麗な状態です。カラー...ブラック
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