ロエベ　アナグラムマフラー

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22awに発売されていた、ロエベのアナグラムマフラーです。並行輸入品などではなく、ロエベの公式サイトから購入したものです。（３枚目に証明写真となるものを添付しております）購入してから一度も使用しておらず、タグも切らずについております。即購入歓迎です。お値下げ等ございましたら、そちらもコメントまでお願い致します。