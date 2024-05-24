ボッテガべネタ　牛革　トートバッグ

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ボッテガべネタのトートバッグです！カバPMトートバッグ、250個世界限定のバッグです。(250分の35になります。)牛革になりますので、少し硬い手触りですが、革が丈夫ですので、デイリーやご旅行まで幅広いシーンでご年代や性別を問わずにご愛用頂けます。ボッテガヴェネタを象徴するイントレチャートのトートバッグ。幅約：約34cm(底)～約45cm(バッグ口)高さ約：約25cmマチ約：約15cm色: オレンジ付属品：写真の通りブランドショップにて購入しました。◆商品の状態はできるだけ正確に記載していますが、捉え方には個人差があります。新品同様、完璧なものを求める方、直営店にてご購入下さい！神経質な方は購入を控えて下さい。