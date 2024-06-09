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期間限定値下げ CELINE スマホショルダー
商品番号 V58581155005
商品名

期間限定値下げ CELINE スマホショルダー
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡斜めがけや首掛け、肩掛けなど、サッと掛けてお出かけできます。●サイズ：幅約20.0cm高さ約15.0cmマチ約6.0cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●その他、注意事項：こちらの商品ですが、在庫に限りがございますので、早い者勝ちとなっております。お早めのお買い求めお待ちしております。　付属品→クロスボディキャリー＆ショルダーキャリー調節可能なショルダーストラップ新品、未使用品です。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内店舗品の完璧な商品をお求めの方や保証書が必要な方はご遠慮下さいませ。国内での修理も対象外となります。国内正規品とは作りが異なる場合があります。神経質な方はご遠慮ください。上記の点から相場よりもお安く提供させて頂いております。
http://narcologia.ru/goods/subtropical103601.html
http://narcologia.ru/goods/procurement240933.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless789059.html
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