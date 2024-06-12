新品 ヴィヴィアンウエストウッド フレーム エナメルレザー 外ファスナー 長財布

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新品ヴィヴィアンウエストウッドフレームシリーズエナメルレザー外ファスナー小銭入れ長財布黒 Ｋ1913商品説明☆ブランド VivienneWestwood｜ヴィヴィアンウエストウッド☆商品名 折財布☆サイズ 縦:約9.2㎝ 横:約18.1㎝ 最大マチ:約2㎝※多少の誤差はあります。☆仕様スナップボタン式開閉キーリング付長財布内側ファスナー式開閉小銭入れ(内キーリング付き)カードポケット×4定期ポケット×1フリーポケット×3☆色☆ ブラック系基調（フレーム柄）※画像でもご確認下さい☆素材☆ メイン：エナメルレザー☆状態☆ 新品未使用☆コメント☆VivienneWestwoodのアイコニックなフレーム柄を大胆に配したフレームシリーズの二つ折り財布です。ブラック基調、そしてフレーム柄が華やかに融合しており、ゴージャスな仕上がりとなっています。エナメルの光沢とゴールドメタルオーブも高級感に拍車をかけてくれています。小銭入れのファスナーが外側に付いているので、スナップボタンを開けなくても中のものが取り出せます。ヴィヴィアンらしいデザインでユニセックスにお使いいただけるのも嬉しいポイントです。※こちらの商品は正規店の新品です。使用には問題ありませんが、僅かに小傷があります。該当部写真を上げておりますので、参照いただいた上の入札をお願い申し上げます。気になる程ではありません。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。