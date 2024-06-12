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フルラ FURLA ロゴメタル 2way ショルダーベルト付 ハンドバッグ 黒
商品番号 C54762716507
商品名

フルラ FURLA ロゴメタル 2way ショルダーベルト付 ハンドバッグ 黒
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド・FURLAFURLAフルラマイパイパーハンドバッグショルダーバッグ2way斜め掛けA4収納大容量オールレザー底鋲ありニキやパイパーの良い所を掛け合わせたようなデザインのマイパイパー大容量かつ、どんな服にも合うかわいいバッグですサイズ縦　約23cm横　約29cmまち　約11cmused品、素人検品となりますので、記載箇所以外にも軽微な傷や汚れなどがある場合が御座います。予めご了承頂いた上でご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/assessor610003.html
http://narcologia.ru/goods/providence158594.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant2482.html
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