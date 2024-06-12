フルラ FURLA ロゴメタル 2way ショルダーベルト付 ハンドバッグ 黒

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商品詳細
ブランド・FURLAFURLAフルラマイパイパーハンドバッグショルダーバッグ2way斜め掛けA4収納大容量オールレザー底鋲ありニキやパイパーの良い所を掛け合わせたようなデザインのマイパイパー大容量かつ、どんな服にも合うかわいいバッグですサイズ縦 約23cm横 約29cmまち 約11cmused品、素人検品となりますので、記載箇所以外にも軽微な傷や汚れなどがある場合が御座います。予めご了承頂いた上でご購入ください。
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