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国内正規品 美品 LOUIS VUITTON エシャルプ・ロゴマニア マフラー
商品番号 C57010609145
商品名

国内正規品 美品 LOUIS VUITTON エシャルプ・ロゴマニア マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONエシャルプ・ロゴマニアマフラー国内直営店で購入したものになります。いただきものですが、気を使ってしまうので、当方には合わず出品します。ブルー系のカラーです。素材：アクリル、ウール、シルク【状態】中古ですが、1.2回使用したのみです。もちろん目立ったダメージや汚れはありません。※個人取引ですので、あくまで中古として扱いください。【採寸】※素人採寸全てcmアバウトです。幅：30.5長さ：154※自己紹介必読でお願いします。※状態はあくまで主観です。神経質な方はご遠慮ください。※落札後24時間以内にご入金いただける方のみ購入ください国内正規品美品LOUISVUITTONエシャルプ・ロゴマニアマフラーブルーM76384ルイヴィトンウールシルク
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