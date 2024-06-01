CHANEL シャネル バニティポーチ バッグ

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商品詳細
20年以上前に正規店で購入した正真正銘の正規品です。シリアルナンバーも内部に記載してあります。中の革が劣化しています。外側は目立つキズ、汚れございません。色は濃い茶色です。保存袋もお付けいたします。質問、写真追加、お気軽にどうぞ(´˘`＊)即購入OK！注意事項は全てプロフに記載してあります。必ずお読みください。（読みましたら、お声がけ下さい。）
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