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茶道具 瑞夢 茶碗 松楽造 箱入 218
商品番号 I73847070835
商品名

茶道具 瑞夢 茶碗 松楽造 箱入 218
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【必ずお読み下さい。】■サイズφ13.5cm高9.5cm※多少の誤差はご了承ください。■詳細・状態※ニュウ共布にシミ箱にイタミアリ。※自宅保存の為、汚れや傷みがある場合いがございます。ご了承願います。■ご注意※時代ナリのスレ、小傷、変色、使用ヘコミなどは、ご承知の上ご購入お願いいたします。当方で見抜けない場合、見落としてしまう場合もございます。写真をよくご覧のうえお買い求め下さい。※神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。【値下げ交渉受付していますので、気軽にコメントお待ちしております。】【購入後の値下げ交渉はいたしませんので、ご了承ください。】※発送には定形外を使用する場合もございます。それではご購入お待ちしております。メ218茶道具瑞夢茶碗松楽造箱入銀閣#アンティークコレクション骨董工芸品陶器陶磁器磁器中国朝鮮半島骨董陶磁器一般漆芸銅製伊万里有田色絵金襴手明焼締め自然釉絵磁器染付清施釉陶美術品彫刻オブジェ東洋彫刻種類...茶道具
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