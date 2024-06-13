❤︎コーチ❤︎bag❤︎2way❤︎COACH❤︎

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他サイトにて、一目惚れで購入したのですが、bagが増えすぎて使う機会がないので、気に入って頂いた方に譲りたいと思います(*´∀`)♪※未使用品ですが、保管期間が長い為、神経質な方はご遠慮ください※箱、保存袋など付属品はありません※他サイトにも出品中の為、削除する場合あります♯コーチ♯トートバック♯COACH