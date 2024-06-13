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袖丈···半袖カラー···ブラウン柄・デザイン···無地季節感···秋季節感···夏、秋1度しか着てません！・横が少し空いてます・下の部分2層になってます愛用してくださる方お願いします(*^^*)横32着丈88