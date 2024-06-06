グラニック 限定版画 【新品】 額装 ☆ 直筆サイン・エディション有り

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細かい描写と、青と白の色のコントラストが素晴らしいフランス人画家グラニックの作品です。今回の出品に際し、新規に額装致しましたので、額縁、表面アクリル板、裏面ヒモのすべてが新品です。特に額縁は、この作品に合うようなシックなホワイトグレー系にシルバーの縁取りをあしらったものを選びましたので、飾る場所を選ばず、どんなお部屋にもマッチすると思います。(出品作品の詳細については、プロフご参照下さい。)作品自体も汚れ、シミなどもなく、良好な状態です。(作品名)ギリシャの島にある村(サイズ)縦37．8cm横45．4cm(ED)328／600(制作技法)ダイヤモンドスクリーニ ング(保管箱)有り画家鉛筆直筆サイン入り☆発送の際には保管箱に入れ、ビニールのプチプチでしっかり梱包し、お送り致します。リトグラフシルクスクリーンエッチングジクレーマリンアート南欧リゾートインテリアリビングルーム玄関新品絵画