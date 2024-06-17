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コーチ COACH DREAMER 21 (限定色：ブルーデニム)2019春夏
商品番号 Y40048614560
商品名

コーチ COACH DREAMER 21 (限定色：ブルーデニム)2019春夏
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【内容】COACHデニムカラーブロックDreamer21(H14xW21xD10cm)定価：55,000円商品名：DREAMER21INCOLORBLOCKサイズ：約縦13.5cmx横20cmxマチ10cmカラー：DENIM/BRASS素材：デニム、スムースレザーファスナー開閉/裏地付き/内側にファスナー付きポケット、多機能ポケット/サイドにスナップ付きポケット/ハンドルから本体まで10cm/取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ56cm(斜め掛けも可能）コーチバッグ66933ブティックライン2019新作ドリーマー21カラーブロックデニム機能的な2WAYショルダーバッグです。ブルーデニムをミックスさせカラーブロック効果をねらった小ぶりの21どこにでも連れていけるバッグのドリーマーです。【状態】4年前にメルカリで購入。デニム特有の汚れや、内部にシミ汚れがございます。詳しくは画像をご確認ください。ご不明点ありましたら気軽にコメントくださいませ。カラー···ブルー素材···デニム特徴···2way
http://narcologia.ru/goods/insignificant156682.html
http://narcologia.ru/goods/enquire16089.html
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