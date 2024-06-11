ルシエル　リネン100％ ロングワンピース　ナチュラル　ブラウン　切り替え



人気を誇る ルシエル リネン100％ ロングワンピース ナチュラル ... 人気を誇る ルシエル リネン100％ ロングワンピース ナチュラル ...



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オーガニックリネンワンピース(A・麻ベージュ)｜Crea delice ... オーガニックリネンワンピース(A・麻ベージュ)｜Crea delice ...



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注目のブランド URBAN RESERCHウエストタックフレンチスリーブリネン ... 注目のブランド URBAN RESERCHウエストタックフレンチスリーブリネン ...



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ブラウン】ボンディングロングワンピース ウエスト切替 5分袖[品番 ... ブラウン】ボンディングロングワンピース ウエスト切替 5分袖[品番 ...



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lecielleciel(ルシエル ルシエル)の麻100％のワンピースです。ナチュラルでゆったりとしたシルエットで、暑い季節にも少し涼しくなった秋にも活躍します(^^)ブラウンの落ち着いた大人カラーで、ウエストに切り替えがあり、裾に向かって少し広がったデザインになっているので、1枚で着ても可愛らしく、首元にスカーフを合わせたり、カーディガンを羽織っても素敵です(*^^*)リネンの性質上ネップがありますがご理解ください◎#ママのShopのワンピース一覧はこちら【サイズ】肩幅…55cm身幅…60cm着丈…113cm平置きでの素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承下さい。【素材】リネン、麻…100％【その他】気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。中古品に御理解の上ご購入お願いします。送料の関係で、らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。