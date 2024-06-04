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IENA イエナ ロングスカート　　　　レースフレアスカート　36
商品番号 G18406967464
商品名

IENA イエナ ロングスカート　　　　レースフレアスカート　36
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イエナIENAレースフレアスカートカラー　黒サイズ　36ややゆとりのある36サイズです。裏地あり脇にチャックあり2022年IENA店舗にて購入色違いや他のスカートも購入した為あまり履いた記憶がないのですが２回くらい着用したと思います。状態は綺麗だと思います。定価22000円素材表地ナイロン47%綿29%レーヨン24%裏地ポリエステル100%商品説明ヒップ下で軽く絞りを入れたマーメイドライクなシルエットにリニューアル。絞りを入れてもヒップのラインが目立たないようにパターンを工夫して仕立てました。カジュアル、エレガントにも普段使いは勿論、セレモニー等にもお使い頂けるかと思います。同型のナチュラルも出品中です。昨年度2022の秋冬商品でレース生地もしっかりしています。これからの季節にいかがでしょうか？数回着用済み、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。申し訳ありませんが値下げ交渉はご遠慮下さい。コンパクトに畳み発送となりますので畳みジワはご理解下さい。
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http://narcologia.ru/goods/perforce789865.html イエナ 20AW Klauber レースフレアスカート ロング 36 ブラウン
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