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コーチ／COACH 美品訳ありショルダー・トートバック
商品番号 B81590443357
商品名

コーチ／COACH 美品訳ありショルダー・トートバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです。値下げ交渉不可ほとんど使用感なくかなり美品ですが訳あり＝ショルダー紐がございません。その点ご注意ください。他のショルダー紐（黒）付けてご利用頂けます。サイズは画像をご覧ください。お譲りするのは画像の本体のみです。
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