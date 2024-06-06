コーチ／COACH 美品訳ありショルダー・トートバック

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最終値下げです。値下げ交渉不可ほとんど使用感なくかなり美品ですが訳あり＝ショルダー紐がございません。その点ご注意ください。他のショルダー紐（黒）付けてご利用頂けます。サイズは画像をご覧ください。お譲りするのは画像の本体のみです。