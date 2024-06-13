L0901　Khaju　コート　サイズ未表記　冬物

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たくさんある商品の中からご覧いただきありがとうございます！フォロー割！おまとめ買い割引実施中！フォロー後コメントで【割引希望】他にも多数出品中です!!是非こちらからご覧ください(ㅅ˙˘˙)*.+゜⤵️⤵️⤵️#スマイルハウスの一覧■ブランド：Khaju■サイズ：未表記■カラー：ベージュ【平置採寸】着丈：６９肩幅：４０身幅：４３袖丈：５０ (cm)※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにつとめておりますが、撮影時の環境、お使いのモニター設定、照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。掲載写真が全てです。素人保管のためご判断の上、購入をご検討ください。簡易包装で丁寧に梱包して出荷いたします。ご不明な点がありましたらお気軽にコメントください♪よろしくお願い致します(*´ω`*)フォローされましたら【割引希望】とコメント下さい！！1500円〜2999円→200円3000円〜4999円→400円5000円〜6999円→600円7000円〜9999円→900円10000円〜→要相談フォローどうぞよろしくお願いします！フォロワーの方には★☆★特別割引★☆★