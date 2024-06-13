新品未使用ギフトラッピング♡ノット　ミニウォレット

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現在も販売中の商品です。今年5月に正規店で購入しました。箱付き、ギャランティカード付き新品未使用です。定価26000円以下、公式サイトより手馴染みの良いペブルレザーで仕上げた「ノット」シリーズのスモールバイフォードウォレット。小さなバッグにも収まるミニマルなサイズ感ながら実用性に優れ、カードをスムーズに出し入れできるカーブをつけたスロットや、素早く開閉できるスナップ式のクロージャーなど細部にまでこだわりを光らせていますkatespadenewyorkノットスモールバイフォールドウォレット素材牛革、ペブルレザー仕様スナップクロージャー付きスモールバイフォールドウォレットカードスロット3スナップ式ポーチ札入れピンマウントロゴ採寸サイズ高さ8cm幅10.5cm底マチ3cmStyleNumber:KB857財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ホワイト