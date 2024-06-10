チュニックワンピース未使用

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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、秋、冬そのままでもタートルと合わせてもいろいろコーディネートしていただけます。袖口の折り返しが気に入って購入しましたが着ないので出品しました。着丈 85身幅 48アクリル 81%ナイロン10%ウール8%ポリウレタン1%
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