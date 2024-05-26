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123*美品 whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース.
商品番号 R62716375750
商品名

123*美品 whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース.
ブランド名 ホワイト
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪他にもアイテム多数出品中♪#HRS美品ユーズド出品商品一覧ご覧いただきありがとうございます♡ホワイトwhytoダブルクロスストレッチコクーンワンピース定価20,900円変形のモックネックディティールがポイント◎バスト下まで入った裏地も安心感があり、インナーを気にせず着ていただけます。丸みのある肩とコクーンシルエットが体型を拾わずストレスフリーで着れるアイテムで、大人のオケージョンスタイルにおすすめです。*カラー　　オフベージュ*サイズ　　38*実寸平置き　　着丈：114cm・裄丈：28cm・身幅：64cm*素材　　画像参照*状態　　目立ったシミや穴、傷はなく、比較的綺麗です。まだまだ十分活躍できるレベルです！
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123*美品 whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース.
123*美品 ホワイト whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース | フリマアプリ ラクマ

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