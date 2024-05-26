123*美品 whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース.

♪他にもアイテム多数出品中♪#HRS美品ユーズド出品商品一覧ご覧いただきありがとうございます♡ホワイトwhytoダブルクロスストレッチコクーンワンピース定価20,900円変形のモックネックディティールがポイント◎バスト下まで入った裏地も安心感があり、インナーを気にせず着ていただけます。丸みのある肩とコクーンシルエットが体型を拾わずストレスフリーで着れるアイテムで、大人のオケージョンスタイルにおすすめです。*カラー オフベージュ*サイズ 38*実寸平置き 着丈：114cm・裄丈：28cm・身幅：64cm*素材 画像参照*状態 目立ったシミや穴、傷はなく、比較的綺麗です。まだまだ十分活躍できるレベルです！



123*美品 ホワイト whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース | フリマアプリ ラクマ



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美品 ホワイト whyto ダブルクロス ストレッチ コクーンワンピース 38



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コクーンワンピース／フレアスリーブ／ハンドウォッシュ／ストレッチ／トリクシオンダブルクロス／無地 (CT3528D1-JA)



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