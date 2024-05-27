美品 最新モデル ver.8.6 ケノン 脱毛器 美顔器 シャンパンゴールド

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商品詳細
❌お値下げはしておりませんのでお値下げ交渉不可でお願いします。購入コメント不要です。他にも出品してますのでぜひご覧下さい。【model】ケノンバージョン8.6最新モデル【condition】フタの右端に保管時の薄いスレがありますがほぼ使われていない物です。19発のみの減り【カラバリ】シャンパンゴールド【付属品】本体カートリッジ(スーパープレミアム②499981／50万)電源コードサングラス収納ポーチ取り扱い説明書※照射チェック、コンディションチェック、アルコール消毒は念入りに行っております。※別料金にて追加カートリッジご相談くださいませ。カートリッジ同時購入で合計金額より500円引かせて頂きます。【ご注意】コンディションなどはあくまで主観ですので神経質な方は購入をお控えください。基本的に返品返金は致しておりませんが初期不良、説明には無い使用に差し支えるような欠陥があった場合は対応させて頂きます。迅速丁寧な対応を心がけておりますのでよろしくお願い致します。
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