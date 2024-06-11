実働【美品】CASIO EXILIM ZOOM EX-Z1200 SR デジカメ

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こんにちは。(・∀・)ノペンペンです。本商品は即購入OKなのですがお値引きは不可です。本当に(。\u003eд\u003c。)スミマセン。コンパクトスリムデジタルカメラCASIOEXILIMZOOMEX-Z1200SR(カシオエクシリウムズーム)カラー：シルバー【実働美品】※動作確認済みです。撮影するには一通り揃っておりますので届いたその日から直ぐに使えます。※1枚目の画像に写る物が全てです。〇本体〇ストラップ〇リチウムイオン充電池(NP-40)〇専用ACアダプター(AD-C52G)＋電源コード〇充電スタンド(USB接続グレードル)◎別売/メモリステックPROデュオ(４GB)◎別売/ソフトケース(汎用社外品)【特長】■有効画素数1210万画素■光学3倍ズーム■手ブレ補正機能■顔認識CASIOEXILIMZOOMEX-Z1200SRCAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDHCカード対応color:SILVERセンサーサイズ:1/1.7型センサーサイズ(新):1/1.7型以上1型未満バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDHCモニタ有光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:40〜59万画素動画記録画素数:848X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:イメージセンサーシフト式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:1151〜1250万画素顔認識種類:顔認識機能#カシオ計算機#CASIO⚠完璧を求められる方、神経質な方、コメント欄に無神経なご質問や値引きの要望等は困ります、予めご理解頂ければ幸いです。〇素人のUSED商品出品にご理解頂ける方でのご購入をお願いします。(o’ω’o)ノ