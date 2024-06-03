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YA-MAN 美顔器 フォトPLUS EX シャンパンゴールド HRF-20N
商品番号 H99936119698
商品名

YA-MAN 美顔器 フォトPLUS EX シャンパンゴールド HRF-20N
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 23,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YA-MAN美顔器です。説明書のヨレ、微細な擦り傷については仕様となりますが、公式より3000円値下げして出品します。出荷前に簡単なクリーニングを行います。可能な限り丁寧に梱包して発送します。よろしくお願いします。環境・非喫煙・動物無し・子供無し全商品・即購入OK・取り置き不可・コメントやりとり中でも早い者勝ち
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