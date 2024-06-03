【2本セット】タッチペン iPad ペン スタイラスペン 極細 高感度 軽量

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ご覧いただきありがとうございます❤️★未使用品（確認のため開封する場合がございます）#みーイチオシ商品∵∴商品説明∴∵⭐️お得な2本セット⭐️◆対応機種iPad(第6/7/8/9世代)iPadPro(第3/4世代)iPadPro11インチiPadAir(第3/4世代)iPadmini(第5/6世代)◆改良型ペン先\u0026超高精度度1本の線やディテールも失わずに自然なメモや絵を描くことができます。滑らかな先端でデバイスとの摩擦が減らせれて、画面を傷つけません。◆磁気吸着\u0026誤作動防止機能対応磁気吸着機能が付き、出張、会議などに保管と持ち運びに便利です。また、パームリジェクションという機能が搭載されていますので、手袋がいらず、紙に描いているよう、手を自由自在に置くことができます。ご注意：磁気吸着機能対応デバイス：iPadPro12.9”(第三/四世代);iPadPro11”◆操作簡単＆転がりにくい設計＆軽量感ボタンを押すだけで電源のON/OFFができるため、電子機器が苦手な方でも簡単に使用できます。タッチペンは片面がフラットで、テーブルから転がり落ちないように設計されています。ペンの本体は約13gと非常に軽量で、長時間使っていても疲れません。◆Type-C急速充電\u0026長時間使用15分間充電10時間継続使用可能となります。静止の状態で、5分間放置すると自動オフし、電源の切り忘れを防止でき、バッテリーの節約に役立ちます。◆傾きを感知機能対応傾きを感知できるので、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができ、絵描き最適!また、bluetoothで接続も利用できる。面倒な設定は不要で、遅延のない高感度と高精度で滑らかな書き味を実現しており、iPadでのお絵描きやゲームやメモの作成等に最適です。また、交換用のペン先は1個付いていますので、ペン先の劣化や紛失しても安心です。（ご注意：傾き感知機能対応ソフト：SketchBook、Procreate、Goodnotes5、Paper、Noteshelfなど）s313-21$$3600