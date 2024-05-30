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- 【美品！！】【残数多スーパープレミアム！！】ケノンver8.0✨
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商品詳細
【美品！！】【残数多スーパープレミアム！！】ケノンver8.0✨☆ポーチ付き！✨☆スーパープレミアムカートリッジは高レベルの脱毛出力なのでフチが黒くなっていますが、使用するのには全く問題ありません。《すぐ使える安心セット》サングラス、保冷剤、説明書など必要なものは全部そろっているから、家に届いた日に使えるので初めての人でも安心です♡◆女性に大人気なパールホワイト◆動作確認済みなので、安心してご利用ください。✨【商品内容】〇本体◯スーパープレミアムカートリッジ！！〇電源コード〇サングラス◯説明書〇保冷剤2個（新品未使用）【スーパープレミアムカットリージ残数】《レベル1》 286万5825回/300万回《レベル10》47万7637回/50万回まだまだたっぷり使えます！！スーパープレミアムカートリッジさえあれば約300万回使用できるので替えカートリッジを用意する心配がないので便利で大変お得です♪ご家族でご利用するのもいいと思います✨◆大切に使用していたのでキレイだと思いますが、神経質な人はご遠慮ください。◆アルコールで消毒後、プチプチで梱包して発送します。☆コメントでやり取りしている途中に他の方が購入された場合は、購入された方が優先になります。☆スキンケア、ラージ、エクストラ、ストロングカートリッジなど、出品しているもの以外にも取り扱ってる商品があります。一緒に購入してもらえる場合はお値下げさせて頂きます。☆商品を突然削除させて頂く場合があるので、気になる方はお早めに^_^#バージョン6#バージョン7#ケノンver8.0#ケノンver8.4#ケノンver8.5#ケノンver8.6#脱毛器
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