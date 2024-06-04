BLITZ ブリッツ 車高調　C-HR　DAMPER ZZ-R　NGX10

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商品詳細
BLITZブリッツ車高調C-HRDAMPERZZ-RNGX10です。正確な使用期間、走行距離は不明ですが、概ね5年、5万km使用となります。この度、仕様変更のため、取り外しました。使用感あり、特にリアのダストブーツの破れが目立つところですが、使用期間、走行距離を考えるとジャンク扱いの部品どり等で考えていただいた方が良いかと思います。取り外し直前までは特に問題なく使用していましたが使用方法につきましては購入者様のご判断でお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse716226.html
http://narcologia.ru/goods/response806442.html
http://narcologia.ru/goods/composite803754.html
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