サバーバン　フロント　ローダウンショック　新品

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商品詳細
92年のサバーバンに取り付けしようと思い 一台分購入しましたが フロントは抜けてなかったのでリアだけ使用し フロントは保管してありましたローダウン車用です詳細は画像の品番からごらんください
http://narcologia.ru/goods/manufacture314641.html
http://narcologia.ru/goods/Adder306975.html
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